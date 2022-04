Mathieu Cachbach waarschuwt Genk: "Zullen geen cadeautjes uitdelen"

Seraing ontvangt zondag Racing Genk op de laatste speeldag van de Jupiler Pro League. Daarna volgen er voor Seraing levensbelangrijke barragewedstrijden tegen RWDM.

Als 17e in 1A zal Seraing het op 23 en 30 april opnemen tegen RWDM, de tweede uit 1B. "Als we terugkijken op het seizoen, mogen we wel teleurgesteld zijn want we hebben hier en daar regelmatig onnodig punten verloren. We mochten ook nog lang hopen om degradatie te vermijden maar ja,, dat is ons lot nu. We zullen moeten vechten tot het einde. Momenteel zijn we drie wedstrijden ongeslagen en dat moeten we volhouden om ons vertrouwen te behouden. Zelfs al we zouden verliezen, willen we tevreden zijn van onze partij", aldus Mathieu Cachbach daags voor de ontvangst van Racing Genk.

Racing Genk moet nog tot op de laatste speeldag strijden voor een plekje in de top 8. Maar onderschatten doen ze hun tegenstander niet bij Seraing. "Ze hadden geen super seizoen maar blijven één van de grootste ploegen in België. Ze moeten winnen om hun achtste plaats te behalen maar we zullen geen cadeautjes uitdelen. Wij moeten ons ook voorbereiden op de twee wedstrijden die nog komen", aldus de middenvelder die afgelopen zomer door Metz werd uitgeleend.

"Ik speelde vorig seizoen in de 4e divsie in Frankrijk. Natuurlijk kostte het dan wat tijd om me aan te passen. De eerste zes maanden waren lastig maar ik verbeterde op training en kwam er met de nieuwe trainer helemaal door. Over mijn tweede seizoenshelft ben ik heel tevreden", besloot de Belg.