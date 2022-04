Wouter Vrancken vol lof over Club Brugge: "Het is de beste ploeg van België"

Wouter Vrancken moest gisteren met zijn KV Mechelen het onderspit delven tegen een sterk Club Brugge (2-0). Op de persconferentie na de wedstrijd noemde Vrancken Blauw-Zwart dan ook "De beste ploeg van België".

"Proficiat aan Club Brugge, er valt niet veel af te dingen op de nederlaag vandaag. Ondanks de velen afwezigen hebben we ons wel getoond vandaag. We hebben geen bus geparkeerd en probeerden te voetballen, maar dat was niet altijd even gemakkelijk. Ik ben ook erg tevreden over de jongens die na lange tijd nog eens startten."

Vrancken had lovende woorden voor de tegenstander: "Club Brugge is de beste ploeg van België. Als ze een volledig fitte kern hebben en zich ook nog in een goede vorm bevinden moet je als tegenstander ook top zijn, dat was vandaag niet het geval."