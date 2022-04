Wat deden de scheidsrechters in de reguliere competitie? Beerschot kreeg de meeste uitsluitingen, terwijl Anderlecht het vaakst vanop de stip mocht schieten

De reguliere competitie zit erop tijd om een balans te maken over de scheidsrechters in de Belgische hoogste klasse. Welke refs hebben voor het eerst mogen proeven van eerste klasse? Wie deelde de meeste kaarten uit? En wie legde de bal het vaakst op de stip?

Na 34 speeldagen en 306 wedstrijden zit de reguliere competitie erop. Hoeveel kaarten werden in totaal uitgedeeld? En wie nam er de meeste uit zijn borst- of broekzak?

Lawrence Visser en Bram Van Driessche deelden elk 119 kaarten uit gedurende de reguliere competitie. Hiermee staan beide refs bovenaan het klassement wat betreft de aantal getrokken kaarten. Nicolas Laforge staat met vier minder op de derde plaats.

Uitgedeelde kaarten:

1. Lawrence Visser - 119

1. Bram Van Driessche - 119

3. Nicolas Laforge - 115

4. Bert Put - 102

5. Lothar D'hondt - 94

In totaal werden 1.369 kaarten uitgedeeld, waaronder 54 rechtstreekse rode en 35 onrechtstreekse rode kaarten. Lawrence Visser greep het vaakst naar de achterzak met elf rode kaarten. Gevolgd door Nicolas Laforge negen en Jasper Vergoote acht, waaronder drie wedstrijden met twee directe rode kaarten.

Beerschot kreeg met negen uitsluitingen de meeste rode kaarten van alle ploegen in de reguliere competitie. Oostende en Club Brugge volgen met één minder. OH Leuven telt zeven rode kaarten gevolgd door Anderlecht, Antwerp en Standard elk zes.

Nieuwe gezichten

Dit seizoen maakten we kennis met twee nieuwe refs. Arthur Denil en Brent Staessens floten vooral in 1B, maar mochten ook een eerste keer proeven van de Jupiler Pro league. Athur Denil stond zes keer op het veld, terwijl Brent Staessens vier keer aan de aftrap stond.

Nicolas Laforge en Lawrence Visser, elk 22 stuks, floten in de reguliere competitie de meeste wedstrijden in 1A dit seizoen. Alexandre Boucaut, Erik Lambrechts, Bram Van Driessche, Jan Boterberg en Lothar D'hondt volgen met één minder.

Elfmeter

Als we kijken naar de gegeven strafschoppen zien we Alexandre Boucaut op één staan met acht stuks, waaronder twee in de wedstrijd STVV-Anderlecht. Bert Put en Erik Lambrecht volgen met zeven elfmeters elk. Bert Put deed er wel één wedstrijd minder over.

Gefloten elfmeters:

1. Alexandre Boucaut - 8

2. Bert Put - 7

3. Erik Lambrecht - 7

4. Bram Van Driessche - 6

5. Wesli De Cremer - 5

Anderlecht en Genk mochten zeven keer vanop de stip schieten. Union SG, Kortrijk en Cercle Brugge tellen één strafschop minder. Helemaal onderaan met één strafschop op 34 wedstrijden vinden we Charleroi en Eupen terug.

Ervaring

De meest ervaren scheidsrechter op de Belgische velden is de 43-jarige Christof Dierick. Hij maakte zijn debuut in januari 2009 in het duel Zulte Waregem-KV Mechelen. Alexandre Boucaut, 41 jaar maakte een week later zijn officieel debuut in de Jupiler Pro League in de wedstrijd Westerlo-Lokeren.

Arthur Denil en Brent Staessens hebben de minste ervaring op het hoogste niveau in België. Beiden 25 jaar oud maakten eind 2021 hun debuut. De teller van Arthur Denil staat nu op zes gefloten wedstrijden, terwijl Brent Staessens er twee minder telt.