🎥 Fantastische beelden: Villarreal-kleedkamer viert uitschakeling Bayern alsof ze CL al gewonnen hebben

Heeft u het gisteren omstreeks 22u50 ook gevoeld, de schokgolf die door Europa ging toen Villarreal Bayern München uitschakelde in de kwartfinale van de Champions League.

Het was misschien wel dé verrassing in het internationale voetbal dit jaar. De Spaanse winnaar van de Europa League van vorig seizoen, afkomstig uit een Spaanse stad van amper 50.000 inwoners, die het grote Bayern Mûnchen uitschakelt door in Duitsland 1-1 gelijk te spelen.

De spelers van Villarreal wisten alleszins met hun vreugde geen blijf, getuige daarvan zijn de volgende beelden van de kleedkamer na het laatste fluitsignaal. De spelers lijken de Champions League-trofee al op zak te hebben.

𝗠𝗔𝗗𝗡𝗘𝗦𝗦!



Who would like to be celebrating in this dressing room 🙋‍♂️?#UCL pic.twitter.com/6GtspwIYPJ — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) April 12, 2022

Maar ook in Spanje zelf waren er immense vreugdetaferelen. We kunnen ons inbeelden dat niet iedereen in Castellón even grote ogen had op het werk deze ochtend.

And this is what being a Villarreal means👇.



During the madness in Vila-real, the fans dedicated the moment to vice-president José Manuel Llaneza 💛.



WE ARE A 𝑭𝑨𝑴𝑰𝑳𝒀!#UCL pic.twitter.com/bH0VsplNYf — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) April 12, 2022