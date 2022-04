Malinwa heeft licentie beet: "Bewust gekozen voor pad zonder externe investeerders, ook al is deze weg trager"

KV Mechelen is een van de weinige Belgische profclubs die niet gefinancierd wordt door buitenlands geld. Malinwa kon woensdag het heuglijke nieuws melden dat de licentie voor het seizoen '22-'23 goedgekeurd is.

Hierdoor krijgt Malinwa groen licht om ook volgend seizoen op het hoogste niveau uit te komen. En dat is volgens CEO Frank Lagast niet evident omdat KV Mechelen niet over grote, externe investeerders beschikt. "We kiezen bewust voor deze weg, ook al beseffen we dat zulke investeerders de club misschien sneller stappen kunnen laten zetten. Deze weg is dus trager, maar vooral herkenbaar voor onze supporters, partners en spelers."

Frank Lagast dankt verder alle investeerders, parners, abonnees, medewerkers en vrijwilligers. "Een ‘dankjewel’ voor hen is op zijn plaats. Want zonder die bijdrage, hoe groot of hoe klein ook, is een licentie behalen niet zo simpel. We hebben iedereen nodig om sportief te blijven scoren, om onze infrastructuur te verbeteren en om onze rol binnen de (lokale) samenleving te kunnen spelen.”