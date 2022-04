'Mister Europe' gelooft in dubbel voor Anderlecht: "Psychologisch voordeel"

Jef Jurion (85) won in 1965 de eerste beker met Anderlecht. Mister Europe won met paars-wit bovendien negen keer de landstitel. In La Capitale blikt Jurion vooruit op de bekerfinale en play-offs.

"Op psychologisch vlak heeft Anderlecht een serieus voordeel door zich ten koste van Gent voor de Champions' play-offs te plaatsen. Willen ze de beker winnen, dan moeten ze zich in de finale meer klootzakjes tonen. Ik mis soms nog die viriliteit in het spel, wat iemand als Trebel wel had."

Ook tijdens de play-offs ziet Jurion nog mogelijkheden voor paars-wit. "Ze zijn bij die top vier, nu is alles mogelijk. Ze mogen nog dromen van de titel. Op voorwaarde dat ze op fysiek vlak hun mannetje staan, heel de ploeg! Toen wij het als ploeg moeilijk hadden, riep ik Paul (Van Himst, red.) ook terug om ons te helpen op het middenveld. Ondanks zijn mindere fysieke capaciteiten deed hij dat", aldus Jurion.

Tot slot geeft Jurion toe dat hij een boon heeft voor Francis Amuzu, die dezer dagen vrede moet nemen met een plekje op de bank. "Bij mij zou hij altijd spelen. Met die nuance dat hij duidelijke opdrachten moet krijgen over wat zijn taken in balverlies zijn."