Sonck kan assist van Modric niet geloven: "Hoe kan dat? Dat moet toch onderzocht worden?"

De assist van Luka Modric op Rodrygo gisterenavond was van een buitenaardse schoonheid. De Kroatische meester toonde nog maar eens waarom hij op zijn 36ste nog steeds in de basis staat bij de Koninklijke.

In de studio van Pickx Sports begreep Wesley Sonck er niets van. "Hoe kan je je voet zo opendraaien? Dat is toch niet normaal?" Door de assist kon Rodrygo scoren en gingen we naar verlengingen, waarin Benzema dan de trekker overhaalde. "Die assist hoort in een museum thuis", klonk het nog.