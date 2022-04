Loopt het Europese sprookje van FK Bodø/Glimt door? Het straffe parcours van de ongekende Noorse kampioen

Kent u het Noorse FK Bodø/Glimt al? Momenteel staat de ploeg van Kjetil Knutsen verrassend genoeg in de kwartfinales van de Conference League. Donderdag speelt het de terugwedstrijd in Rome, waar het een 2-1 voorsprong moet verdedigen.

FK Bodø/Glimt gaat met een 2-1 voorsprong tegen AS Roma de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Conference League in. De Noorse kampioen van het afgelopen seizoen presteert al heel het seizoen door op Europees niveau.

Hieronder ziet u het Europees parcours van de troepen van Kjetil Knutsen:

In juli 2021 werd het in de voorrondes van de Champions League uitgeschakeld door het Poolse Legia Warschau. Waardoor ze in de Conference League belandde. Daar namen ze het in de tweede voorronde op tegen het Ijslandse Valur Reykjavik. Ze plaatsten zich zonder problemen voor de volgende horde.

In de derde voorronde namen de Noren het op tegen de Albanezen uit Prishtina. Over twee wedstrijden wonnen ze met 4-1. Het laatste struikelblok voor de groepsfase was Zalgiris. In Litouwen eindigde de wedstrijd in 2-2, maar in Noorwegen was FK Bodø/Glimt te sterk.

FK Bodø/Glimt plaatste zich op die manier voor de groepsfase van Conference League. Daar werden ze geloot tegen Zorya Luhansk, CSKA Sofia en het AS Roma van José Mourinho. De Noren begonnen goed aan de poules met een 3-1 overwinning tegen het Oekraïense Zorya Luhansk. In CSKA Sofia raakte FK Bodø/Glimt niet verder dan een gelijkspel.

De daaropvolgende wedstrijd tegen AS Roma werd een grote verrassing. De troepen van Kjetil Knutsen stuurden de Italianen met een 6-1 nederlaag naar huis. In Rome werd het vervolgens 2-2. In de laatste twee wedstrijden pakte het nog 4 op 6, na een overwinning tegen Sofia en een gelijkspel in Oekraïne. FK Bodø/Glimt sluit de groepfase uiteindelijk af als tweede met drie thuisoverwinningen en drie gelijke spelen op verplaatsing.

Het volgende slachtoffer was Celtic. De Noren wonnen beide wedstrijden en stootte door naar de achtste finales van Conference League. Daar wacht AZ Alkmaar, maar ook zij waren te zwak. FK Bodø/Glimt haalde het na verlengingen van de Nederlanders.

Kwartfinale

In de kwartfinales staan ze er goed voor. Kjetil Knutsen en José Mourinho staan net als in de groepsfase opnieuw tegenover elkaar. Toen won FK Bodø/Glimt met 6-1 van Roma. In het eerste onderlinge duel in de kwartfinales won de ploeg uit Noorwegen met 2-1, nu wacht de terugwedstrijd vanavond. Als ze deze tot een goed einde kunnen brengen, loopt het sprookje verder en staan ze in de halve finale van de Conference League.