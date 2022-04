Als het van trainer Slot afhangt, gaat Feyenoord wel aan tafel zitten met Genk: "Dessers is zijn geld meer dan waard"

Feyenoord zou de aankoopoptie op Cyriel Dessers niet lichten. Maar als het bestuur aan trainer Arne Slot zou vragen of ze dat moeten doen, luidt het antwoord wellicht wel 'ja'. Na zijn prestatie tegen Slavia Praag was hij bijzonder lovend over zijn spits.

Dessers zorgde met twee doelpunten voor de kwalificatie. “Cyriel heeft fantastisch gespeeld”, aldus Slot. “Slavia zette wat hoger druk dan in de eerste wedstrijd en dan is het fijn als je zo'n aanspeelpunt hebt. Cyriel is zijn geld meer dan waard. Door Robert Bozeník te verhuren hebben we wat geld gevonden om een andere spits te huren. Als je met deze bedragen zo'n spits kunt halen, is dat een compliment voor onder meer de scouting.”

Dessers was vorig weekend nog ongelukkig omdat hij op de bank moest beginnen. “Ongetwijfeld zijn er nu mensen die vragen waarom hij vorige week niet werd opgesteld, maar deze wedstrijd paste wat beter bij hem. We hadden nu verder van het doel een aanspeelpunt nodig”, zei Slot bij ESPN. “We zijn natuurlijk ontzettend blij. Het is een geweldige prestatie. We hebben al zoveel wedstrijden gespeeld in Europa en om dan nu in de halve finale te komen is hartstikke mooi.”