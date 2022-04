Matisse Samoise blikt vooruit naar zijn eerste finale als profvoetballer: "Deze wedstrijd leeft enorm bij de fans"

Tijdens een persbabbel naar aanleiding van de bekerfinale tegen Anderlecht sprak Matisse Samoise met Het Nieuwsblad. Voor de 20-jarige flankspeler is het een eerste finale als profspeler.

Gent is één wedstrijd verwijderd van een prijs en Europees voetbal volgend seizoen. "Een finale is groter van impact dan de vorige match die we tegen Anderlecht hebben gespeeld. Toch trainen we gewoon zoals altijd. Gevaarlijke tackles vermijden? Dat doen we nooit een dag voor een match hoor. Maar we zullen natuurlijk wel voorzichtig zijn om niemand te kwetsen", vertelt de flankspeler van Gent.

Voor de 20-jarige Samoise is het een eerste bekerfinale. "Van stress is er nu nog geen sprake, misschien volgen de zenuwen zondag of maandag. Een finale blijft toch een speciale match. Ik ben het ondertussen wel al gewoon om belangrijke wedstrijden af te werken. Ik ga dan ook niet op een speciale manier toeleven naar maandag. Natuurlijk is zo’n finale nog net iets groter dan andere topmatchen, dat voel je ook: ik word deze week ook meer aangesproken en men moedigt me nu al aan en wenst me succes. Deze wedstrijd leeft duidelijk al enorm bij de fans", ervaart Samoise.

De jonge flankspeler is geboren en getogen in Gent. "Het zou speciaal zijn om als Gentenaar de beker naar hier te brengen. Dat zou onvergetelijk zijn. Als ik me herinner hoe de kampioenen onthaald zijn. Dat kan in België enkel maar in Gent gebeuren", besluit het jeugdproduct van Gent.