Traditieclub op weg naar tweede promotie in drie jaar tijd, maar: "Professioneel voetbal is een stap te ver"

Vorig week maakte Racing Mechelen zich op bezoek bij Lille United op voor het titelfeest, maar 'de Racing' ging met 3-2 onderuit. Dit weekend heeft Racing Mechelen een herkansing op het veld van Beringen. Dat de titel in Derde Afdeling er komt, is een kwestie van tijd.

Het gaat hard voor groen-wit. François De Keersmaecker, voormalig bondsvoorzitter, werd in 2019 voorzitter van Racing Mechelen. In zijn eerste seizoen pakte Racing de titel in eerste provinciale, terwijl corona vorig seizoen de pret kwam bederven. Met nog drie speeldagen te gaan telt Racing Mechelen zeven punten meer dan dichtste achtervolger Esperanza Pelt.

"De titel komt er, de vraag is alleen wanneer", stelt De Keersmaecker duidelijk in Gazet van Antwerpen. Met (naar alle waarschijnlijkheid) twee titels in drie seizoenen tijd heeft Racing Mechelen duidelijk de wind in de zeilen. Toch spiegelt De Keersmaecker zijn ploeg niet aan bijvoorbeeld Beerschot, dat vanuit provinciale de weg naar het profvoetbal inzette.

"In de huidige constellatie is professioneel voetbal een trap te ver. De laatste keer dat de club in tweede klasse stond werden er enorm veel schulden gemaakt met een terugval tot provinciale als gevolg. Geen profvoetbal meer voor Racing, maar de top van het amateurvoetbal", klinkt het bij de voorzitter van Racing Mechelen.