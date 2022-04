Vandevoordt over zijn verrassende transfer... binnen twee jaar: "Ik wil Genk uitwuiven met een prijs"

Genk verraste iedereen deze week door ineens de transfer van Maarten Vandevoordt aan te kondigen. De 20-jarige keeper verhuist wel pas binnen twee jaar naar RB Leipzig. Een goeie zaak vindt hij zelf.

Die constructie is vrij uniek te noemen. "Ik ben hier niet klaar, hé. Het is de bedoeling van RB Leipzig dat ik hier nog maturiteit kweek. Meer ervaring opdoen is simpelweg het grootste werkpunt voor mezelf. We werken nog elke dag hard verder aan het totaalpakket. En ik wil Genk uitwuiven met een prijs. Niets minder", zegt hij in HBvL.

Al zullen er dan wel een paar betere seizoenen dan dit moeten volgen. “Zeg dat wel. Het was voor heel Genk een zwak jaar. Ikzelf kreeg ook veel kritiek te slikken. Logisch, want de verwachtingen lagen heel wat hoger. Ballen die er vorig seizoen vanzelf invlogen, deden dat nu net niet. We willen desondanks nog iets goedmaken in play-off 2. Dan zullen we wel meteen vol aan de bak moeten in Gent, volgend weekend. Dat wordt meteen erop of eronder. Sowieso heb ik ook geleerd van dit jaar. Vooral op mentaal vlak heeft dit seizoen me sterker gemaakt.”