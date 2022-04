Westerlo geeft 2-0 voorsprong uit handen en Lommel wint verrassend van Deinze

Als het nog niet beslist was geweest wie er kampioen zou worden in 1B stond er met Westerlo-RWDM een echte titelwedstrijd op de kalender tussen de nummers één en twee. De laatste wedstrijd van het seizoen werd eerder een overbodige.

Voor de Westerlo-aanhang was het de eerste keer dat ze hun helden mochten ontvangen in het eigen stadion na het behalen van de titel. De spelers wilden hun supporters dan ook een echt feestje geven en na een halfuur hielp Jan Bernat door de 1-0 te maken.

De buit leek helemaal binnen te zijn toen Thomas Van den Keybus de 2-0 mooi in doel pegelde maar in de slotfase kwam RWDM opnieuw langszij dankzij Vorogoskyi en Mata. Maar kampioen of neit, 't Kuipke was klaar voor een kampioenenfeestje.

🤤 | Thomas Van den Keybus viert de titel met een 𝓰𝓸𝓵𝓪𝔃𝓸! 🔵🟡 #WESRWD pic.twitter.com/iBcG4pnf5h April 16, 2022

Lommel-Deinze

In het tweede, eveneens overbodige, duel van de avond won Lommel van Deinze. De thuisploeg kwam in de eerste helft 2-0 voor via Saito en Sales en gaf die voorsprong niet meer uit handen. Quirynen kon de aansluitingstreffer nog scoren maar Deinze kwam niet meer langszij.

Voor het hyperambitieuze Deinze eindigt het seizoen op plaats 3 of 4, Lommel strandt na een lastig seizoen op plek 5.