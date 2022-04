Avina ziet evolutie die Cercle Brugge maakte: "Nog meer kunnen bewijzen"

Cercle Brugge heeft na de trainerswissel vriend en vijand verbaast met mooie resultaten, maar het werk is al langer aan de gang.

Technisch directeur Carlos Avina zag het aantal internationals binnen de spelerskern van groenzwart in drie jaar tijd verdrievoudigen.

“Dat zegt veel over het niveau en de transformatie die we hebben ondergaan. We zijn volop in ontwikkeling en één van de jongste teams in Europa”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

De jeugdopleiding blijft ook het grote hart van de club. “Zij vormen het DNA van groen-zwart. En ondertussen hebben vijf jongeren uit de academie zich in de voorbije competitie nog meer kunnen bewijzen en er toe bijgedragen dat Cercle een mooi seizoen had.”