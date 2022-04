Cercle Brugge verwacht in najaar duidelijkheid in stadiondossier en wil eigen merk worden

Geen zaak die langer aansleept dan de stadionplannen in Brugge. In het najaar zou er duidelijkheid moeten komen.

Cercle Brugge heeft een nieuw secretariaat in gebruik genomen in Oostkamp en stelde daar deze week ook de plannen voor de toekomst voor.

Vooral het stadiondossier is een heikel punt. “Voor de Blankenbergse Steenweg kwam een negatief advies, maar dat had vooral te maken met de onduidelijkheid of het nu om een stadion van 40.000 of 12.000 zitjes ging. Een definitieve beslissing van de Raad van State moet nog volgen”, vertelt CEO Ben Lambrecht aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Er zijn stappen ondernomen om dat uit te klaren. Ondertussen zijn wij heel actief bezig met één of twee alternatieve sites, mocht dit niet doorgaan. Met stad Brugge hebben wij tevens plannen om jeugdterreinen en eventueel een trainingscentrum uit te bouwen op de Gulden Kamer in Sint-Kruis.”

Met de plannen voor de jeugdterreinen is een bedrag van drie miljoen euro gemoeid dat door de stad Brugge betaald wordt. Cercle zal zelf instaan voor het beheer van de accommodatie.

De bedoeling is ook dat de club financieel onafhankelijk wordt. “Het is duidelijk dat er op diverse fronten een tand moet bijgestoken worden. Omzet is essentieel. Uit het merk Cercle is meer te halen. We gaan er nu vanuit dat we een coronavrij jaar tegemoet gaan, waarin we onder andere het aantal abonnementen willen optrekken.”