Gaat Ajax of PSV met beker lopen in Nederland? "Niet zeggen dat ze favoriet zijn"

Ook in Nederland wordt in het paasweekend de bekerfinale afgewerkt. Om 18 uur staan Ajax en PSV oog in oog met elkaar.

Wesley Sneijer ziet twee ploegen die geen geheimen voor elkaar hebben, al is het verschil tussen de twee ploegen toch wel bijzonder groot. “Het krachtsverschil tussen Ajax en PSV is nu heel groot. Ajax is kwalitatief twee stappen verder, zowel als collectief als individueel.” Toch is Sneijer er niet van overtuigd dat Ajax al gewonnen spel heeft. “Ik zou niet zeggen dat ze veruit de favoriet zijn, maar als ik mijn geld zou moeten inzetten, verwacht ik dat Ajax gaat winnen. Maar wel pas na strafschoppen.”





Volg PSV - Ajax live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.