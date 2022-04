Vreselijke blessure voor Burnley-middenvelder Ashley Westwood: Nikola Vlasic in shock

De Premier League wedstrijd tussen West Ham en Burnley werd in de 30ste minuut even stopgezet nadat Ashley Westwood zwaar geblesseerd van het veld moest. De Burnley-middenvelder werd meteen naar het ziekenhuis gestuurd.

In een duel tussen Ashley Westwood en West Ham-aanvaller Nikola Vlasic raakte de Burnley speler zwaar gewond. In eerste instantie leek het op een doodnormaal duel, maar Westwood maakte meteen teken richting de bank.

Op de beelden is te zien hoe het rechterbeen van de Engelsman niet meer in een natuurlijke positie stond. Toen Vlasic het been van Westwood zag, greep hij meteen naar het hoofd. De Kroaat werd getroost door zijn eigen ploegmaats, terwijl de Burnley-speler op een draagberrie werd afgevoerd.

Over de ernst van de blessure is nog niets geweten, maar de beelden beloven niet veel goeds.

Hieronder kunt u de fase uit de wedstrijd herbekijken, maar het is niet voor gevoelige kijkers.