📷 Verloren wissel Kompany: tot tranen toe bewogen Ashimeru moet kwartier na invalbeurt alweer naar de kant

Invallen in minuut 58 en alweer van het veld moeten in minuut 75? Dat is niemand gegund. En zeker niet in een bekerfinale. Majeed Ashimeru was er dan ook het hart van in.

Helemaal fit was hij niet en dat bleek ook tijdens de bekerfinale, want Majeed Ashimeru speelde uiteindelijk maar een dik kwartier mee. De Ghanees viel vlak voor het uur in, maar moest vijf minuten later al een eerste keer worden verzorgd door de medische staf. Verloren wissel Marco Kana stond toen al klaar, maar werd nog even verder naar de opwarmingsronde gestuurd omdat Ashimeru nog wilde proberen. Tien minuten later was duidelijk dat hij echt niet verder kon en werd de Ghanees tot tranen toe bewogen gewisseld. Zowat al zijn collega's en ook onder meer Zirkzee op de bank moesten hem troosten. Een verloren wissel was het verder sowieso van Kompany. © photonews © photonews