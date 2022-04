"Vanhaezebrouck is misschien wel wat soepeler en relaxter in de omgang"

Voor Sven Kums kan het zijn tweede prijs - na de landstitel - met AA Gent worden als hij straks de bekerfinale wint. De meeste protagonisten van toen zijn ook die van nu. Met Hein Vanhaezebrouck aan het roer. Is er dan veel veranderd?

Vanhaezebrouck is nog steeds streng als het hem niet zint. Zoals bij dat gelijkspel tegen Cercle Brugge. “Neen, ik schrik daar niet meer van", lacht Kums in HLN. "Dat is zijn stijl is om sommige spelers wakker te schudden voor de volgende wedstrijden. Hij zegt ook wat hij voelt en hij maakt geen onderscheid. Ik zie wel vergelijkbare dingen van in de eerste periode terug. Hij is misschien wel wat soepeler en relaxter in de omgang. Maar het detail is enorm belangrijk voor hem, hij is nog altijd even gedreven als toen."

"Hij heeft zijn stijl, om dominant te spelen. Daar worden ook de spelers voor gehaald. Zijn kwaliteit is om spelers beter te laten worden in de manier waarop hij wil spelen. Wij hebben dit seizoen ook nooit getwijfeld over de manier van spelen of over de dominantie die we hadden. We hebben vooral getwijfeld aan onze efficiëntie, in het begin van het seizoen en in januari.”