Inter kegelt Saelemaekers en Milan uit de Coppa Italia en bereikt finale met klinkende derbyzege

In de Coppa Italia was er een hele boeiende affiche in de halve finales: stadsrivalen Inter en Milan namen het tegen mekaar op.

Dat deden ze voor de tweede maal in de beker, nadat het 0-0 gebleven was in de heenmatch. De beslissing moest dus nog vallen. Saelemaekers verscheen aan de aftrap bij Milan. De brilscore bleef deze keer niet lang op het bord in San Siro. Lautaro had slechts enkele minuten nodig om er 1-0 van te maken.

Twee doelpunten van Lautaro

De aanvaller had wel zin om de heldenrol helemaal op te eisen. Correa vond vijf minuten voor rust een klein gaatje in de Milan-defensie en Lautaro was er als de kippen bij om opnieuw af te werken. Zolang het 2-0 bleef, had Milan nog wel een sprankeltje hoop.

Die zou in de slotfase helemaal weggenomen worden door Robin Gosens. Na voorbereidend werk van Vidal en Brozovic maakte de Duitser zijn eerste voor Inter. Meteen goed voor de 3-0-eindstand. Inter is de eerste finalist in de Coppa Italia. Als Milan dit seizoen een prijs wil veroveren, zal het de landstitel moeten pakken.