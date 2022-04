Naast steunbetuiging voor CR7 blijft ook het sportieve bij: Liverpool hakt ManU in de pan en komt voorlopig aan leiding

Deze ontmoeting tussen Liverpool en ManU zal vooral bijblijven door de steunbetuiging voor Cristiano Ronaldo. Al viel langs Liverpool-zijde ook niet te versmaden wat op het veld getoond werd.

Zoals het was aangekondigd, geschiedde het ook: in de zevende minuut zouden beide supportersclans Cristiano Ronaldo een hart onder de riem steken na het overlijden van zijn pasgeboren zoontje. Daar kan u HIER meer over lezen. Het stond toen overigens al 1-0. Liverpool speelde met een heerlijke aanval United simpel uit verband. Díaz maakte de openingstreffer.

Het tweede doelpunt was van een nog mooiere makelij. De bezoekers werden weer helemal tureluurs gespeeld en Salah pikte zijn goaltje weer mee. De troepen van Jürgen Klopp hadden hun totale dominantie omgezet in een geruststellende voorsprong.

Ook de 3-0 volgde nog halverwege de tweede helft. Mané werkte mooi af in het hoekje. Een man van de match kiezen was op dat moment nog niet zo simpel: Salah, Díaz en Mané konden allen zowel een doelpunt als een assist voorleggen. Dan deed Salah er nog maar eens een doelpunt bij: 4-0. Liverpool springt voorlopig over Man City naar de leiding in de Premier League. City ontvangt woensdagavond Brighton.