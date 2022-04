🎥 Arsenal doet weer helemaal mee voor plek 4 na winst op het veld van Chelsea

Arsenal heeft woensdagavond de topper in de Premier League tegen Chelsea gewonnen. Chelsea, dat startte met Lukaku op de basis, ging met 2-4 voor de bijil.

Na een 0 op 9 tegen Crystal Palace, Brighton en Southampton én de blessures van Partey en Tierney, leek Arsenal een vogel voor de kat voor een plekje in de top 4. Tegen Chelsea moesten er punten gehaald worden of het zag er niet meer zo rooskleurig uit voor The Gunners. Bij Chelsea kreeg Lukaku dan weer een kans om zich te bewijzen van coach Thomas Tuchel.

Na een foute pass van Christensen kon Nketiah al vroeg de 0-1 voorbij Mendy leggen. Maar enkele minuten later hing Timo Werner de bordjes opnieuw gelijk na een afgeweken schot.

De wedergeboorte van @TimoWerner begint op gang te komen! 🔙🇩🇪 pic.twitter.com/Xo3ZmFfExD — Play Sports (@playsports) April 20, 2022

Nog voor de rust scoorden beide ploegen nog een keer. Opnieuw kwam Arsenal op voorsprong, Azpilicueta maakte gelijk. Vooral de aanval van Arsenal bij het doelpunt van Smith Rowe was er eentje om duimen en vingers bij af te likken:

Granit Xhaka, vaak gek maar soms geniaal! 🤪🧠 pic.twitter.com/vj7m4Sd7X2 — Play Sports (@playsports) April 20, 2022

Na de rust scoorde Arsenal nog eens twee keer maar ditmaal kon Chelsea niet meer tegenprikken. Net voor het uur zorgde Nketiah met zijn tweede van de avond voor de 3-0, drie minuten later ging Lukaku naar de kant.

In het slot scoorde Bukayo Saka nog de 2-4 vanop de stip om ervoor te zorgen dat Arsenal samen met Tottenham op de vierde plaats komt te staan. Manchester United heeft een wedstrijd meer gespeeld en staat er 3 punten achter.