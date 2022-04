Vernederde Rangnick: "Liverpool heeft 25 Formule 1-wagens in zijn team, we staan jaren achter op hun"

Liverpool was gisterenavond nog maar eens een paar klassen te sterk voor Man. United. Het won met 4-0 op Anfield, eerder dit jaar vernederde het United op Old Trafford met 0-5. Interim-manager Ralf Rangnick zei achteraf dat zijn ploeg een voorbeeld moet nemen aan dit Liverpool.

Daarbij vergelijkt hij de huidige situatie van United met die van Liverpool 6 jaar geleden. "Jürgen Klopp kwam 6 jaar geleden naar Liverpool. In zijn eerste jaar werd hij achtste, en dat is ongeveer de positie waar wij ons nu in bevinden. Maar van elke transferperiode die daarna kwam, maakte hij gebruik om het Liverpool van vandaag te creeëren. Ik geef niemand de schuld, maar we moeten realiseren wat voor selectie Liverpool heeft. Kijk naar hun bank, kijk naar de spelers die nog niet eens bij de selectie zaten. Dit laat zien wat voor kwaliteit en team ze hebben opgebouwd met Jurgen en zijn team in de afgelopen 6 jaar. Ik zou zeggen dat ze 25 Formule 1-auto's in hun team hebben."

The Mancunians zullen volgens hem drastisch moeten ingrijpen op de transfermarkt. "3 of 4 nieuwe spelers is veel te weinig. We hebben op elke positie versterkingen nodig. Het is duidelijk dat er zes tot tien nieuwe spelers moeten komen. United moet opnieuw opgebouwd worden."

Rangnick ziet naast Liverpool ook Manchester City als inspiratiebron voor een transformatie van United. "Als je kijkt naar de clubs die nu de Premier League domineren. Dan hebben zij managers binnen gehaald op basis van wat voor soort voetbal ze willen spelen en daar hebben ze gekeken welke spelers daarvoor nodig zijn."