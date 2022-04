Sport Bild weet het zeker: Mazraoui en Bayern bereiken akkoord, Barcelona bijt in het zand

Volgens het Duitse Sport Bild is het zeker: Noussair Mazraoui is vanaf komend seizoen een speler van Bayern München. De Marokkaans-Nederlandse rechtsback vond een persoonlijk akkoord met de Duitse topclub en komt transfervrij over van Ajax.

Eerder leek FC Barcelona de verdediger nog onder de neus van Bayern weg te kapen, maar dat is dus niet gelukt. Mazraoui zal 8 miljoen euro per jaar verdienen in Zuid-Duitsland en wordt de eerste (vrije) zomertransfer van Bayern. In Duitsland staat hij alvast bekend als als de "droomversterking" van trainer Julian Nagelsmann.

Of Mazraoui er ook huidig ploegmaat Gravenberch (19) zal tegenkomen, is nog maar de vraag. Eerder leken Bayern en Ajax een akkoord te vinden voor de transfer van de jonge middenvelder, maar Ajax houdt vast aan de vraagprijs van 30 miljoen euro. Dat is 7 miljoen euro meer dan wat Bayern over heeft voor de Oranje-international.