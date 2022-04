Hoe zal Manchester United spelen onder ten Hag, en is de huidige kern daar wel klaar voor?

Dit seizoen bleek de huidige Manchester United-kern meermaals niet in staat om het "gegenpressing"-systeem van Ralf Rangnick uit te voeren. Of het volgend seizoen wel in staat is om het dominante voetbal te spelen dat Erik ten Hag bij Ajax bracht, is nog maar de vraag.

Wij namen de speelstijl van de Nederlandse coach onder de loep, en probeerden de huidige spelers van Manchester United in dat systeem te passen. Ten Hag speelt meestal in een 4-3-3-formatie, met de punt naar achteren en een valse spits.

Variaties in opbouw

Het Ajax van ten Hag staat in balbezit bekend om zijn opbouw van achteruit. Die neemt vaak verschillende vormen aan, waardoor het zijn tegenstander "uiteen probeert te trekken". In de verloren Champions League-wedstrijd tegen Benfica dit seizoen bouwde het op met drie spelers, die telkens varieerden. Centrale verdediger-centrale verdediger-rechtsback, centrale verdediger-verdedigende middenvelder-linksback, centrale verdediger-centrale verdediger-verdedigende middenvelder. Alle 5 defensieve spelers, de 4 verdedigers en de verdedigende middenvelder, worden dus in de opbouw betrokken, en moeten dus comfortabel zijn in hun passing. Met Mazraoui, Martinez, Alvarez en Blind, die hier alle 4 erg goed in zijn, gaat dat prima. We hebben er echter onze twijfels bij of dat ook lukt met Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka en Fred, die al meermaals bewezen oncomfortabel te zijn in het rondspelen van de bal.

Agressief in balbezit

Niet alleen wordt er van de verdedigende spelers verwacht een goede inspeelpas te hebben, er wordt ook verwacht dat ze zelf mee in schuiven. Je ziet vaak dat de centrale verdedigers bij Ajax zo ver mee gaan, dat ze bijna aanvallende middenvelders worden. De rechts- en linksback schuiven dan naar binnen en nemen de plek van de centrale verdedigers over. Dat inschuiven hebben we bij het huidige United al vaker gezien, waarbij Maguire door het midden "stormt" en Fred zijn plek inneemt. Echter, als er wordt verwacht om met beide centrale verdedigers in te schuiven, en als het ware een diamant te creeëren op het middenveld, denken wij dat dat op dit moment niet mogelijk is bij The Mancunians. Wan-Bissaka is positioneel te zwak om de centrale rol vanachter over te nemen, en Lindelof is niet het type verdediger dat graag mee inschuift.

© photonews

Ruben Neves is een van Manchester United's topprioriteiten deze zomer.

Flexibel middenveld

Ten Hag's Ajax speelt op papier met de punt naar voor op het middenveld, maar in de praktijk klopt dat niet helemaal. Een van de drie middenvelders zakt meestal in als diepe spelmaker. In de fantastische Champions League-campagne van 2019 was het vaak Frenkie De Jong die die rol als diepe spelmaker op zich nam, maar ook Lasse Schöne en Donny van de Beek deden dit. Wederom hetzelfde verhaal als met de verdedigers: elke middenvelder moet comfortabel zijn aan de bal en als spelmaker kunnen spelen. Het huidige middenveld van United is veel te rigide daarvoor. Van Fred en Mctominay wordt vooral verwacht om de overgang tussen verdediging en aanval te verzorgen. Bruno Fernandes is de enige middenvelder die het spel écht kan verdelen, maar doet dat hogerop het veld en zakt niet zo diep in. Man. United zal dus nog een spelmaker van achteruit nodig hebben, om het beoogde voetbal van ten Hag te kunnen brengen. Ruben Neves van Wolverhampton werd al vaker aan The Mancunians gelinkt, en zou deze rol perfect kunnen invullen. Ook de terugkomst van Donny van de Beek volgend seizoen zou hierin een optie kunnen zijn.

Vraagtekens bij spits

Een van de grootste vraagtekens blijft Cristiano Ronaldo. Niet dat we zijn kwaliteiten als topspits in vraag stellen, die staan buiten kijf, maar of hij in het systeem van de Nederlander zou passen. Verschillende Engelse voetbalmedia zien Ronaldo als eerste slachtoffer van de komst van ten Hag, en dat zou niet geheel onlogisch zijn. Ajax speelde in 2019 met Dusan Tadic als valse nummer 9 (die eigenlijk geen "echte" spits is), dit seizoen staat er met Sebastien Haller een meer traditionele spits tussen de lijnen. Hoe dan ook wordt er van de centrale aanvaller verwacht veel mee te voetballen, en één-tweetjes aan te gaan met flankaanvallers die naar binnen komen. Hiervoor staat Ronaldo minder bekend. De Portugees evolueerde het laatste decennia tot een echte doelpuntenmaker, die dodelijk is in de zestien en het dus vooral moet hebben van de voorzetten op beide flanken.

Minder vraagtekens bij de flankaanvallers, althans die in basis. Met Anthony Elanga en Jadon Sancho heeft United twee flankspelers die graag naar binnen komen en een combinatie opzetten. Marcus Rashford doet dat ook, maar teert dan meer op zijn afstandsschot, iets wat we minder zien passen in ten Hag's spelstijl. Anthony Martial lijkt geen toekomst meer te hebben op Old Trafford, en met Mason Greenwood "verloor" het een van Engeland's meest getalenteerde flankaanvallers. Ook op deze positie zal er dus nog wat bij moeten bij The Red Devils.

Op elke positie moeten er versterkingen bijkomen."

Conclusie; zoals huidig interim-manager Ralf Rangnick zei naar aanloop van de wedstrijd tegen Liverpool: "Het is niet genoeg om drie of vier nieuwe spelers te halen. Los van de keepers, moet er op elke positie een versterking komen." Wij denken dan vooral aan centrale verdediger, die comfortabel is aan de bal en naast Varane kan spelen, een rechtsback wiens positiespel en techniek beter is dan die van Wan-Bissaka, een "holding midfielder" van het kaliber van Neves en twee nieuwe (flank)aanvallers. Ten Hag staat in ieder geval een loodzware opdracht te wachten op Old Trafford.