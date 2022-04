Naar procedureslag in Eerste Nationale? Dender legt zich niet neer bij beslissing Uitvoerend Comité

Luik-Dender eindigde eerder dit seizoen op 3-0. De thuisploeg zette voor die wedstrijd geen 2 of meer U21-spelers op het wedstrijdblad, zoals het reglement voorschrijft. Vanuit de Koninklijke Belgische Voetbalbond werd er klacht ingediend tegen Luik.

Het Uitvoerend Comité boog zich over dit dossier en besliste om de uitslag te behouden. Zij oordeelden dat er door procedurefouten geen minnelijke schikking kon getroffen worden. Zij argumenteerden dat een klacht enkel geldig is wanneer die wordt ingediend door de Bondsprocureur of een andere club. En in dit geval kwam de klacht vanuit de KBVB.

Dender, dat net als Luik in de running is voor promotie naar 1B, laat het hier niet bij en dient nu alsnog zelf klacht in. Dat maakte de club bekend via haar website. Een uitspraak wordt volgende week verwacht. Deze procedureslag zou hoe dan ook het klassement danig in de war kunnen sturen.

Op dit moment staan zowel Luik als Dender in de top vier, die na de reguliere competitie recht geeft op de play-offs voor promotie.