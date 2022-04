Opvallend: Serena Williams en Lewis Hamilton bereiden miljoenenbod voor op Chelsea

De overname van Chelsea nadert zijn ontknoping. Sky Sports laat weten dat er nog drie consortia in de running zijn om de Blues over te nemen van de Russische oligarch Roman Abramovich.

Sky Sports liet donderdag weten dat een van deze drie investeringsgroepen mee gefinancierd worden door niemand minder dan Serena Williams en Sir Lewis Hamilton. Ze zouden allebei bereid zijn om twaalf miljoen te investeren in de Londense topclub. Sir Martin Broughton neemt de leiding van deze investeringsgroep op zich. Opvallend: Broughton (75) was in 2010 enkele maanden voorzitter van Liverpool, een van de concurrenten van Chelsea aan de top van het Engelse voetbal.

Door de Russische invasie in Oekraïne werd vanuit het Britse parlement druk gezet op Chelsea-eigenaar Roman Abramovich. Door zijn nauwe banden met Vladimir Poetin werd Abramovich verplicht om Chelsea van de hand te doen.