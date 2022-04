Vader van Davy Roef over toekomst van zijn zoon: "Volgend jaar kiezen we voor het sportieve"

Davy Roef is hot bij AA Gent. De doelman onderging een fikse metamorfose na zijn avontuur bij Anderlecht, zo ziet ook vader Luc.

Sinds Davy Roef bij AA Gent begin februari in doel kwam staan verloor AA Gent geen enkele competitiewedstrijd meer. Al moet vader Luc Roef meteen ook heel eerlijk toegeven dat zijn zoon alles te danken heeft aan één man. “We moeten eerlijk zijn: als dat voorval met Sinan niet had plaatsgevonden, dan had Davy wellicht nog steeds op de bank gezeten”, zegt vader Roef aan HLN.

Bolat wou een transfer naar Turkije afdwingen, maar Vanhaezebrouck zette hem op de bank en posteerde Roef in doel. “We hadden afgelopen zomer wel duidelijk afgesproken dat Davy dit seizoen nog voor het financiële zou kiezen. Pas op, ik wil daarmee niet arrogant overkomen. Na dit seizoen zouden we gaan focussen op het sportieve. Als hij daarvoor dan moest afzakken naar de middenmoot of zelfs tweede klasse, so be it.”

Voorlopig is het afwachten hoe alles zal evolueren. “In voetbal kan alles snel veranderen. Als Sinan vertrekt, zal Gent ongetwijfeld iemand anders halen. De focus ligt op het sportieve, bij Gent of elders. Het belangrijkste is dat hij nu op zijn strepen staat.”