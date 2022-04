Sofian Hanni kan leven met een terugkeer naar paarswit: "Dit Anderlecht is niet beter dan in 2018"

Sofian Hanni vertrok enkele jaren geleden bij Anderlecht via Rusland naar Qatar, maar zijn contract loopt in juni van dit jaar af bij Al-Gharafa.

Zijn carrière zit er bijlange nog niet op. “Ik weet dat ik nog vier of vijf jaar op mijn best ben”, vertelt Hanni aan La Dernière Heure.

Als de sportieve uitdaging groot genoeg is wil hij zelfs het nodige salaris inleveren. Dat mag in de Emiraten zijn, maar ook in de MLS of in Europa.

Het liefst van al dat Hanni dat in Europa en dat mag zelfs bij Anderlecht zijn. “Ik denk dat ik mijn plaats heb in het huidige Anderlecht. Ik denk niet dat het huidige team beter is dan het team dat ik in 2018 verliet. Ik zou graag terugkomen naar Anderlecht.”

Al moet Hanni ook toegeven dat er geen enkele vorm van contact meer is met paarswit. “De club is erg veranderd en ik ken niemand meer”, besluit Hanni.