Wie haalt het laatste Europese ticket in Play-Off 2? Als de resultaten zich herhalen blijft Gent gewoon eerste

Wie eindigt als eerste in de Europe Play-Offs en maakt nog kans op een Europees ticket. Gedurende zes speeldagen nemen Gent, Charleroi, Mechelen en Genk het een laatste keer tegen elkaar op. Maar wat waren de uitslagen van deze wedstrijden in de reguliere competitie?

Als we ons baseren op wat de ploegen in de onderlinge duels hebben presteerd tijdens de reguliere competitie, zien we dat Gent de meeste punten bijeen kon verzamelen. Genk behaalde de minste punten. De Limburgers kregen met John van den Brom en Bernd Storck twee verschillende trainers doorheen het seizoen.

Gent (10 op 18):

Gent opent Play-Off 2 tegen Genk. In de onderlinge duels tijdens de reguliere competitie waren de Oost-Vlamingen twee keer te sterk voor de Limburgers. Op verplaatsing won Hein Vanhaezebrouck met 0-3 en thuis was een doelpunt van De Sart voldoende voor de drie punten.

Op de tweede speeldag trekt Gent naar Wallonië. Tegen Charleroi deed de bekerwinnaar het slechter doorheen het seizoen. Het verloor in de Ghelamco Arena met 2-3 en speelde 0-0 gelijk bij de Carolos.

De laatste tegenstander in de Europe Play-Offs is Mechelen. Thuis was Gent te sterk voor de ploeg van Wouter Vrancken, terwijl het in Mechelen op een 4-3 nederlaag eindigde na een spektakelstuk.

Genk 0-3 Gent

Gent 1-0 Genk

Gent 2-3 Charleroi

Charleroi 0-0 Gent

Gent 2-0 Mechelen

Mechelen 4-3 Gent

Charleroi (8 op 18):

Chareroi start in het AFAS stadion. Tegen Mechelen behaalden de Carolos slechts 1 op 6. Het verloor thuis met 0-2 en speelde vervolgens 2-2 gelijk, na een dubbele achterstand.

Vervolgens neemt de ploeg van Edward Still het in eigen stadion op tegen Gent. De Waalse ploeg behaalde 4 op 6 na een overwinning in Gent en een scoreloos gelijkspel in le Stade du Pays.

De laatste wedstrijd van de heenronde is een confrontatie tegen Genk. Charleroi won thuis, maar ging onderuit op verplaatsinng in Limburg.

Charleroi 0-2 Mechelen

Mechelen 2-2 Charleroi

Gent 2-3 Charleroi

Charleroi 0-0 Gent

Charleroi 2-0 Genk

Genk 4-2 Charleroi

Mechelen (8 op 18):

De kakkers beginnen tegen Charleroi aan Play-Off 2. Op speeldag negen won Mechelen met 0-2. Thuis moest het tevreden zijn met een 2-2 gelijkspel.

Tegen Genk kende Mechelen minder succes. In eigen stadion raakte het niet verder dan een puntendeling en in de Cegeka Arena gingen ze stevig onderuit, 4-1.

In de onderlinge duels met Gent verloor en won het één wedstrijd. In het AFAS stadion won Mechelen met 4-3. Op verplaatsing in Oost-Vlaanderen verloren de spelers van Vrancken met 2-0.

Charleroi 0-2 Mechelen

Mechelen 2-2 Charleroi

Mechelen 1-1 Genk

Genk 4-1 Mechelen

Gent 2-0 Mechelen

Mechelen 4-3 Gent

Genk (7 op 18):

De ploeg van Bernd Storck verloor tweemaal van Gent. Onder John van den Brom verloor Genk met 0-3 tegen Gent. In de Ghelamco Arena verloren de Limburgers met het kleinste verschil.

De volgende tegenstander in Play-Off 2 is Mechelen. In de laatste twee onderlinge duels behaalde Genk 4 op 6. Gelijkspel op verplaatsing en een klinkende 4-1 overwinning in de Cegeka Arena.

Tegen Charleroi won de ploeg van Bernd Storck één duel. Thuis hielden ze de drie punten thuis, maar in Wallonië moest de ploeg met lege handen terugkeren.

Genk 0-3 Gent

Gent 1-0 Genk

Mechelen 1-1 Genk

Genk 4-1 Mechelen

Charleroi 2-0 Genk

Genk 4-2 Charleroi

Als alle resultaten zich in Play-Off 2 herhalen, blijft bekerwinnaar Gent de leider gevolgd door Charleroi. Genk eindigt als vierde in de stand achter Mechelen. Indien de ploeg van Hein Vanhaezebrouck daadwerkelijk eerste eindigt, krijgt de laatste uit Play-Off 1 automatisch een Europees ticket. Indien een andere ploeg de Europe Play-Off winnend afsluit, speelt deze voor het laatste ticket tegen de laatste uit de Champions Play-Off.