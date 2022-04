🎥 Spektakel in het Etihad Stadion: loepzuivere assist De Bruyne, magistrale volley Rodri, vier doelpunten Jesus

Manchester City zit een felle titelstrijd verwikkeld met Liverpool. Aan Watford (voorlaatste in de stand) hadden de Citizens vanmiddag alvast geen kind: er werd met 5-1 gewonnen in het Etihad Stadion, Kevin De Bruyne was alweer goed voor 2 assist, waarvan een wondermooie.