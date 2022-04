Seraing heeft een klein voordeel volgens Jean-Louis Garcia: "Het is belangrijk dit meegemaakt te hebben"

RFC Seraing neemt het in de play-offs op tegen RWDM. Het eerste duel vindt aanstaande zaterdag plaats in het Edmond Machtens stadion, terwijl de terugwedstrijd op zaterdag 30 april in de Pairay wordt gespeeld.

RFC Seraing staat op het punt de twee belangrijkste wedstrijden van het seizoen te spelen. "Een finale voor het behoud. We hebben onszelf de mogelijkheid gegeven om de doelstelling van de club te bereiken via deze twee wedstrijden. Maar wij hebben een klein voordeel omdat de staf en de spelers met dit soort wedstrijden vertrouwd zijn. Ik heb het meegemaakt toen ik bij Troyes was, en ik ben nog steeds de enige coach in Ligue 2 die een Ligue 1 club (Lorient) verslagen heeft in de play-offs in Frankrijk. En dat ondervond Seraing vorig seizoen tegen Waasland-Beveren. Het is belangrijk dat je dat hebt meegemaakt," zei Jean-Louis Garcia, die op zijn hoede is voor RWDM.

Afwezigen

We gaan het opnemen tegen een goed voorbereid en gemotiveerd team zoals wij. Het zal niet gemakkelijk zijn, we zullen veel nederigheid en vastberadenheid moeten tonen. Het is aan ons om te bewijzen dat ik gelijk had toen ik zei dat we een beter team zouden zijn aan het einde van het seizoen. We hebben bijna vier maanden samengewerkt en ik denk dat het team vooruitgang heeft geboekt. Wat jammer is, is dat we niet op volle sterkte zijn voor deze double-header. Kilota, Bernier en Lahssaini zijn niet beschikbaar, drie belangrijke spelers in onze ploeg," vertelde de Franse coach.

Seraing speelt eerst op verplaatsing in Brussel. "De eerste wedstrijd is nooit definitief of beslissend. Ik zie geen team met een overtuigende score winnen. We moeten ons acht dagen lang blijven concentreren. De beslissing wordt genomen als we terug zijn in Seraing. We moeten een goed resultaat behalen in Brussel. We zijn er klaar voor," concludeerde Garcia.