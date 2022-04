🎥 Eerste prijs sinds 2005: Real Betis en Manuel Pellegrini (ex-City) winnen Copa del Rey na penalties tegen Valencia

Real Betis heeft gisterenavond voor de derde keer in de clubhistorie de Copa del Rey gewonnen. Na 120 minuten prijkte een 1-1 stand op het scorebord, waardoor strafschoppen uitkomst moesten bieden. Juan Miranda trapte de mannen uit Sevilla uiteindelijk naar hun eerste bekerwinst sinds 2005.

Real Betis bereikte de eindstrijd van het bekertoernooi door onder meer Sevilla en Real Sociedad uit te schakelen, terwijl Athletic Bilbao voor Valencia de op papier lastigste tegenstander was richting de eindstrijd. Real Madrid (kwartfinale), FC Barcelona (achtste finale) en Atlético Madrid (achtste finale) vlogen al in een redelijk vroeg stadium uit het toernooi, waardoor al in februari duidelijk werd dat de Copa del Rey een winnaar zou krijgen die niet deel uitmaakt van de absoluut Spaanse top.

In de finale tussen Real Betis en Valencia vielen beide doelpunten in het eerste halfuur. Borja Iglesias zette de club uit Sevilla na tien minuten met een kopbal op een 0-1 voorsprong, waarna Hugo Duro twintig minuten later met een prachtige lobbal de score gelijktrok. In een finale met veel kansen was Juanmi in de reguliere speeltijd het dichtst bij het verlossende doelpunt voor Betis, maar zijn inzet belandde op het houtwerk. Ook in de verlenging werd niet meer gescoord, waardoor er strafschoppen aan te pas moesten komen.

Uiteindelijk kroonde Juan Miranda zich tot bekerheld door de beslissende penalty binnnen te trappen en Betis naar een eerste (beker)prijs sinds 2005 te trappen. Het is de derde keer dat de Sevillianen de beker winnen, na 1977 en 2005. Voor Pellegrini (68), voormalig trainer van onder meer Manchester City, was het zijn eerste prijs bij Real Betis.