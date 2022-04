FC Emmen bevestigt interesse in Bas Dost

Bas Dost is op een zijspoor geraakt bij Club Brugge en zijn contract zal niet verlengd worden. FC Emmen is nadrukkelijk aan zijn mouw aan het trekken op hem binnen te halen in de zomer.

FC Emmen-trainer Dick Lukkien heeft zondagochtend bij ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie gereageerd op een mogelijke terugkeer van Bas Dost. "Het zou natuurlijk voor Emmen perfect zijn als je zo’n jongen kunt toevoegen aan je ploeg. Alleen ik heb ook begrepen dat nog erg prematuur is. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat er meer clubs geïnteresseerd zijn in Bas. Maar het zou top zijn voor ons." Dost, die in 2021 voor vier miljoen gehaald werd bij Eintracht Frankfurt, scoorde 24 doelpunten in 56 officiële duels voor Club Brugge.