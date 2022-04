Manchester City wint spektakelstuk met zeven (!) doelpunten van Real Madrid, maar vergeet zichzelf nu al een plaats in de finale te schenken

Spektakel. Zeven doelpunten. Zo moet eigenlijk elke (halve) finale in de Champions League zijn. Manchester City won vanavond met 4-3 van Real Madrid, maar eigenlijk had de thuisploeg altijd meer in handen moeten hebben.

Na amper elf minuten stond het scorebord op 2-0 in het voordeel van Manchester City. Kevin De Bruyne had Thibaut Courtois verslagen met een rake kopslag, terwijl onze nationale nummer één even weinig verhaal had bij nummer twee van Gabriel Jesus.

Real Madrid was simpelweg nergens. De Koninklijke was duidelijk naar het Etihad Stadium afgereisd om de schade te beperken, maar werd van het kastje naar de muur - en terug - gestuurd door de thuisploeg. Enig probleem voor The Citizens: Karim Benzema. Met zo'n pion ben je nooit klaar, 2-1 aan de rust.

© photonews

Ook in het tweede bedrijf was City de betere ploeg. Phil Foden en Bernardo Silva - wat een pegel was dat, zeg - zetten de Engelsen op voorsprong. Een flits van Vinicius Junior en een strafschopdoelpunt van de onvermijdelijke Benzema zorgen voor een razend spannende return.

Heerlijke avond, wat in Madrid?

In 't kort: Manchester City vergat zichzelf te belonen. De dansjes van Real Madrid op het Kampioenenbal indachtig dit seizoen kan dit Pep Guardiola en zijn troepen héél duur te staan komen. Al willen we nog even benadrukken dat de voetballiefhebbers vanavond een heerlijke avond heeft gehad.