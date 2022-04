Vanhaezebrouck riskeert zwaardere straf: "Verboden om aanwezig te zijn in de kleedkamer"

Hein Vanhaezebrouck is na zijn twee gele kaarten automatisch geschorst voor de match in Charleroi komend weekend. Maar hij riskeert nog een zwaardere straf.

Vanhaezebrouck trok na zijn uitsluiting in de eerste helft tijdens de pauze immers naar de kleedkamer. Dat zou gemeld zijn door Genk-assistent Ridderholm, die daarvoor nog een sneer kreeg van Vanhaezebrouck op zijn persconferentie. Dat de coach van de Buffalo's zich nog met zijn ploeg moeide, kan hem nog zuur opbreken.

“In het geval van de uitsluiting van een trainer in het profvoetbal, kan deze de wedstrijd waarvoor hij geschorst is in de tribunes bijwonen. Het is hem verboden om de dag van de wedstrijd voor of tijdens de wedstrijd aanwezig te zijn in de kleedkamers of de neutrale zone”, stipuleert het bondsreglement.