Cyriel Dessers over match 'tegen verdedigers van 20 of 30 miljoen': "Verwacht dat dit een van de mooiste wedstrijden uit mijn carrière gaat worden"

Donderdagavond kijkt Feyenoord in de halve finales van de Conference League Olympique Marseille in de ogen. Dat het kleine broertje van de Champions en Europa League leeft, is duidelijk.

Bij de officiële clubkanalen van Feyenoord blikt Cyriel Dessers vooruit op de heenwedstrijd tegen de Fransen. "We willen niet dat het nu al stopt. Ik volg de Franse competitie en Marseille is een team dat veel dezelfde principes als wij hanteren. Ze zijn het nummer twee uit Frankrijk, het spreekt voor zich dat zijn een erg goed team hebben. Ze hebben enkele verdedigers die voor twintig of dertig miljoen getransfereerd zijn.. Maar we hebben er wel vertrouwen in. Zeker als we spelen zoals we doorgaans Europees gespeeld hebben, dan denk ik dat we een goeie kans maken om door te stoten."

Er werd bij de aankondiging van de Conference League nogal neerbuigend gedaan over het nieuwe tornooi van de UEFA. Maar mocht u er nog aan twijfelen, de Conference League leeft in en rond Feyenoord. De Kuip zal donderdag tot de nok gevuld zijn voor de komst van Olympique Marseille. "Ik kijk er ongelooflijk naar uit", glundert Dessers. "Ik verwacht dat dit een van de mooiste wedstrijden uit mijn carrière zal worden."