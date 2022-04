Hét lichtpuntje in het seizoen van Genk: "Dan begrijp je met welk gevoel ik op het veld rondloop"

Als je één lichtpuntje in het seizoen van KRC Genk moet aanduiden, is het toch wel de ontbolstering van Luca Oyen. Onder Bernd Storck is de 19-jarige winger er helemaal doorgekomen.

Het was Storck die hem helemaal lanceerde. "Ik heb in het begin van het seizoen een beetje geduld moeten uitoefenen. Maar onder Bernd Storck krijg ik erg veel speelkansen", zegt hij in HBvL. "Ik sta ook verder dan in het begin van het seizoen. Zeker fysiek, omdat ik na de trainingen nog een programma volg om mijn bovenlichaam te versterken.”

Hij is meteen een publiekslieveling geworden. In Genk houden ze van hun eigen jeugdproducten. “Die band is iets wat je moeilijk kan beschrijven. Je moet weten dat ik heel vaak ballenjongen ben geweest en altijd voor Tribune Zuid zat. Leon Bailey was een van mijn idolen, het was mijn droom om ooit zelf de eerste ploeg te halen. Dan begrijp je wel met welk gevoel ik het veld oploop.”