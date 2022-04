Voetbalanalist Johan Derksen zwaar onder vuur na hallucinante anekdote van "verkrachting"

Voetbalanalist Johan Derksen ligt zwaar onder vuur na een anekdote die hij vertelde in Vandaag Inside. Daarin gaf hij zonder blikken of blozen toe dat hij in zijn jeugd iemand verkrachtte. Op zijn 22ste zou hij "een kaars ingebracht hebben bij een bewusteloze vrouw".

Het kwam ter sprake tijdens een discussie over Johan De Mol, de televisiemaker die verdacht wordt iemand verdoofd te hebben en daarna misbruikt. "Als ik eraan terugdenk, Wilfred: je schaamt je kapot. Dit is een heel smerig verhaal, maar zulke dingen gebeurden. Ik was met de keeper van Veendam en twee juffrouwen op stap. We waren dronken en gingen mee naar hun woning."

"Die juffrouwen waren zo dronken dat ze ons helemaal onder kotsten. Ik ben er niet trots op, maar dat soort dingen gebeurt als je jong bent: we zijn weggegaan en die juffrouw lag bewusteloos op een bank, er stond zo’n grote kaars, die hebben we erin gestopt en we zijn weggegaan. Daar zou je nu een gevangenisstraf voor krijgen."

Voor Derksen is er een groot verschil tussen 73 jaar en 22, waarmee hij insinueerde dat zulke feiten uit een ver verleden niet moeten worden veroordeeld. Er werd zelfs duchtig mee gelachen. "Het was een flinke kaars. Technisch gezien kan een officier van justitie het als verkrachting uitleggen. Ik denk dat iedereen dat soort avonturen beleefd heeft, waarvan je later zegt: dat was niet zo netjes."

Derksen ligt zwaar onder vuur voor zijn uitspraken en is zelfs trending op Twitter. Het wordt massaal veroordeeld en velen vragen om sancties...