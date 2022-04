🎥 Joren Dom neemt afscheid met emotionele videoboodschap: "Beerschot heeft een speciaal plekje in mijn hart"

Joren Dom speelt vanaf volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid voor promovendus Westerlo. Hij vertrekt niet bij Beerschot zonder eerst afscheid te nemen van Beerschot met een emotionele videoboodschap.

Dat Joren Dom Beerschot verlaat dat kan u HIER lezen. Nu heeft hij met een emotionele boodschap ook afscheid genomen van zijn supporters. "Beste supporters, ik heb vandaag de club laten weten dat ik volgend seizoen niet bij Beerschot meer zal spelen", opent Dom zijn boodschap. "Dat is best lastig want ik heb hier 5 fantastische jaren gehad. Onder andere met de promotie naar eerste klasse, een geweldig seizoen nadien in 1A, maar ook periodetitels en zoveel andere mooie momenten", neemt hij afscheid van de supporters van Beerschot.

"Jullie hebben mij vanaf de eerste dag in de armen gesloten ondanks dat dit op dat moment niet zo evident was." (nvdr. hij kwam namelijk over van Antwerp) "Jullie hebben het wel gedaan en dat zal ik nooit vergeten. Beerschot heeft een speciaal plekje in mijn hart en ik ben er zeker van dat we elkaar snel zullen terugzien", sloot hij af.