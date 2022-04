OFFICIEEL: Beerschot neemt na vijf seizoenen afscheid van sterkhouder: "Wil graag in eerste klasse blijven"

Joren Dom degradeert niet mee met Beerschot. De 32-jarige sterkhouder van Beerschot kiest voor een 'sportief project in eerste klasse'.

“Ik koos ervoor om mijn periode bij Beerschot te beëindigen na vijf seizoenen. Ik heb hier fantastische momenten meegemaakt, ik werd drie keer periodekampioen in 1B, werd kampioen en steeg naar 1A. Daar kon ik mijn kwaliteiten tonen op het hoogste niveau in België. Ik wil graag in eerste klasse blijven voetballen en maak de overstap naar een andere Belgische club. Ik wil de supporters bedanken voor de steun die ik hier altijd gekregen heb", aldus Dom in een reactie op de website van Beerschot.

Dom maakte in 2017 de pikante overstap van Antwerp naar Beerschot. Door zijn onverzettelijkheid en tomeloze inzet voetbalde de rechtsachter zich al snel in de harten van de Beerschot-aanhang. Joren Dom klokt af op 148 officiële wedstrijden voor de Mannekes. Daarin scoorde Dom twaalf keer. Met vijf doelpunten werd hij afgelopen seizoen gedeeld topschutter bij de hekkensluiter.

Joren Dom lag nog tot medio 2023 onder contract op het Kiel, maar had een clausule in zijn contract opgenomen waardoor hij bij degradatie transfervrij kon vertrekken. Van die clausule maakt Joren Dom nu gebruik.

Wie zijn nieuwe werkgever wordt, is vooralsnog niet bekend.