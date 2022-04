Club Brugge de voorbije seizoenen zonder veel blessures: "Een enorm contrast met andere clubs"

Het is een opvallend gegeven. Sinds 2019 heeft Club Brugge heel weinig blessures, een schril contrast met de jaren ervoor.

Het is opvallend, maar Alfred Schreuder kan zo goed als altijd over zijn volledige spelerskern beschikken. Voor David Bombeke, Medisch Coördinator bij Club Brugge, is dat geen toeval.

“Het klinkt cliché, maar teamwerk en communicatie is cruciaal in deze”, vertelt hij aan HLN. “Wij hebben énorm veel meetings. Je bent niets met een goeie medische staf, als er geen goed overleg is met de technische staf.”

Niemand van de medische staf speelt eenzame soldaat. Ook de spelers moeten mee in het verhaal. “Ze kunnen niet anders. Alles benadrukt dat er hard en professioneel gewerkt moet worden. Van de voorzitter tot helemaal onderaan. Daarnaast nodigt de accommodatie ook uit om dat te doen. Een enorm contrast met andere clubs. Het is voor de staf een zegen dat de club daar zoveel belang aanhecht. Geen enkele investering is hen te veel.”