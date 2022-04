Club Brugge heeft goed nieuws voor abonnees: "Alles wordt duurder, behalve op Club"

Club Brugge liet donderdag weten dat het de abonnementsprijzen voor volgend seizoen ongewijzigd zal laten.

"Hoewel voetbal de belangrijkste bijzaak is in de wereld en we met z’n allen ongelofelijk snakten naar een vol stadion, was het niet voor iedereen evident om zijn vaste plaats opnieuw in te nemen. Naast de stress die de play-offs met zich meebrengen krijgen we ook massaal kopzorgen van de stijgende prijzen. Het Jan Breydelstadion zonder z’n 24.000 trouwe abonnees is een huis, maar geen thuis. Net daarom voert Blauw-Zwart geen stijging door en kunnen abonnees hun zitje aan hetzelfde tarief verlengen", klinkt het op de website van blauw-zwart.

Het goedkoopste abonnement is te verkrijgen aan €205, kinderen betalen €135, studenten €190. Wat ook interessant is, is dat abonnees die niet aanwezig kunnen zijn hun zitje voor een wedstrijd te koop kan zetten.