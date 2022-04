Zweedse media linken Club Brugge aan 18-jarig toptalent, maar ze krijgen veel concurrentie

Club Brugge kijkt altijd uit naar toptalenten die ze beter kunnen maken. Dat heeft hen de voorbije jaren geen windeieren gelegd op de transfermarkt. Ook nu lijken ze weer een toptalent op het oog te hebben. Het gaat om de 18-jarige middenvelder Williot Swedberg.

Ondanks dat hij nog maar 18 is, staat hij al twee jaar in de basis bij Hammarby. Dit seizoen was hij in vijf competitiematchen al goed voor vijf doelpunten. Dat heeft de interesse gewekt van redelijk wat clubs, waaronder Club Brugge. De Zweedse krant Expressen weet dat blauw-zwart een scout gestuurd heeft naar de match tegen Sirius.

Die zal waarschijnlijk wel met een goed rapport teruggekomen zijn, want Swedberg scoorde twee keer en speelde sterk. Maar er zijn nog gegadigden: PSV, Lokomotiv Moskou en Augsburg zouden hem ook op de radar staan hebben. Goedkoop zal hij in ieder geval niet zijn, want hij heeft nog een contract tot 2024.