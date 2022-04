Faris Haroun over weinig speelkansen bij Antwerp: "Nooit gedacht dat ik zo'n bijrol zou vervullen, maar ik ben geen klager"

Faris Haroun mocht zondag op het veld van Club Brugge opdraven. Voor het overige zit de ervaren rot van Antwerp vaker dan hem lief is op de bank, of zelfs op de tribune. Hoewel de aanvoerder het niet altijd eens is met Brian Priske, zet hij de boel niet op stelten. "Ik ben geen klager."

In een interview met Het Laatste Nieuws geeft Faris Haroun aan dat hij het best moeilijk heeft gehad met de weinige speelkansen die hij kreeg. "Ik ben twee keer bij de coach geweest om te vragen wat ik méér kon doen. Priske gaf me de uitleg en zei me dat hij me soms nodig ging hebben en soms niet. Ik was het niet altijd eens met hem, maar ik aanvaardde het wel."

"Alleen had ik nooit gedacht dat ik zo'n bijrol zou vervullen dit seizoen. Maar ik ben geen klager én ik heb volgens mij ook niets meer te bewijzen. Aan niemand. Ik heb het ploegbelang laten primeren op mijn eigen situatie."

Op zijn 36e is Faris Haroun nog vol vertrouwen. Het contract van de aanvoerder loopt eind juni af, maar Haroun ziet een verlengd verblijf absoluut zitten. "In mijn hoofd ben ik in België nog één van de besten op mijn positie. Je kan geen twee spelers opnoemen die graag tegen mij spelen. Die reputatie heb ik de voorbije jaren opgebouwd", besluit Haroun.