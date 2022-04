🎥 OFFICIEEL Yves Vanderhaeghe twee jaar langer bij KV Oostende

Yves Vanderhaeghe blijft ook volgend seizoen trainer van KV Oostende. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen, tot en met 2024. De verdere invulling van de staf wordt binnenkort vastgelegd.

Yves Vanderhaeghe begon een drietal maanden geleden aan zijn tweede ambtstermijn bij KVO. Hij ondertekende toen een contract tot het einde van dit seizoen maar dat wordt nu opengebroken t/m 2024.

Yves Vanderhaeghe: “Ik heb me altijd al goed gevoeld in Oostende, zowel vroeger als nu. Daar maakte ik nooit een geheim van en ik ben dan ook blij dat ik een vervolg kan breien aan mijn tweede periode hier. De voorbije weken werkte ik al met het oog op volgend seizoen, zowel op als naast het veld. We moeten klaar zijn vanaf de eerste speeldag om zo een opwindend seizoen te kunnen doormaken.”

Gauthier Ganaye: “Yves heeft een nauwe band met de club en het contract tot het einde van het seizoen was om elkaar beter te leren kennen. We hebben in die tijd goed samen gewerkt en het was al snel de intentie van beide partijen om verder te werken met elkaar. Bovendien brengt Yves aanvallend voetbal met de nodige pressing én kan hij jonge spelers beter maken. Ik ben dan ook tevreden dat we nu een akkoord bereikten. We zijn intussen ook al druk in de weer om onze ploeg gericht te versterken naar volgend seizoen toe.”