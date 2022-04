OH Leuven geeft beloftevolle flankverdediger eerste profcontract: "Vertrouwen en tijd om zich verder te ontwikkelen"

De 20-jarige Milan Taildeman heeft zijn eerste contract getekend bij OH Leuven. Milan is een jeugdproduct van de Vlaams-Brabantse club en speelt er al sinds de U8. Hij blijft minstens tot 2024 verbonden aan OH Leuven.

Taildeman speelt voornamelijk als linksachter, maar kan ook rechts in de verdediging en zelfs op het middenveld uit de voeten. In het begin van dit seizoen ging hij mee op stage met de A-kern en zat hij zelfs twee keer in de wedstrijdselectie. Momenteel revalideert hij van een blessure aan de lies.



Op de clubwebsite reageerde hij ook al op zijn eerste contract. "Ik speel al heel mijn leven bij OH Leuven en ben dan ook fier om mijn eerste professionele contract te tekenen bij de club van mijn hart", zegt hij.

Ook technisch directeur Wim De Corte is tevreden: “We hechten ontzettend veel belang aan de jeugdopleiding. We willen dan ook de beste spelers hieruit aan onze club binden. Door Milan een contract te geven, drukken we ons vertrouwen uit in hem en geven we hem de tijd om zich verder te ontwikkelen.”