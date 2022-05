Vincent Euvrard grijpt net naast promotie met RWDM: "Mogen toch fier zijn, dit biedt perspectieven"

RWDM zal nog minstens één seizoen moeten wachten om opnieuw in 1A te voetballen. Een thuisnederlaag met het kleinste verschil zorgde ervoor dat Seraing de vice-kampioen van 1B versloeg in de barrages.

Het was duidelijk dat RWDM teleurgesteld was na het mislopen van de promotie. Voor de eerste keer in meer dan 40 jaar tijd konden er bovendien nog eens 3 Brusselse clubs in 1A voetballen. "Momenteel overheerst de teleurstelling enorm", klinkt het dan ook bij RWDM-coach Vincent Euvrard.

"Mijn spelers verdienden beter dan dit, we waren er zo dichtbij. Hier in Seraing speelden we het spel dat we moesten spelen maar viel de bal niet goed. Ondanks onze dominantie in de tweede helft, hadden we net dat tikkeltje te veel pech", analyseert de West-Vlaming.

"Fans laten dromen"

"We waren zo dicht bij 1A en net daarom mogen we nog steeds trots zijn op ons seizoen, dit biedt perspectieven en geeft hoop voor de toekomst. We zijn erin geslaagd om RWDM en de fans te laten dromen van een terugkeer naar de hoogste klasse van het Belgische voetbal", aldus de trainer van RWDM.

Over die supporters viel ook na het laatste fluitsignaal wel wat te zeggen maar Euvrard zelf zegt niet al te veel gezien te hebben. "Ik ben meteen naar binnen gegaan dus heb niet alles kunnen zien. Desondanks is het jammer, wat er ook gebeurd is. Voetbal moet een feest blijven", besluit hij.