🎥 Voetbalbond stelt onderzoek in naar speler van Everton die vuurpijl in publiek gooide

De Braziliaan Richarlison scoorde tegen Chelsea het enige doelpunt van de match. Een vuurpijl die op het veld werd gegooid, gooide hij terug in de tribune.

Scheidsrechter Kevin Friend bestrafte de Braziliaan daar niet voor, maar de Engelse voetbalbond wil nu wel een onderzoek instellen. In februari werd Harvey Elliott van Liverpool al op het matje geroepen voor een zelfde soort incident.

Everton wil niet te veel heisa maken rond het voorval. “Wat ons betreft, probeerde Richarlison de vuurpijl gewoon van het veld te werpen”, aldus een woordvoerder van de club.

