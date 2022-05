Gent, titelspanning, Roef, Butez en Moris vs veeleisend Charleroi, falende spitsen en de arbitrage & VAR (opnieuw en opnieuw)

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Spanning troef

Neen, het voetbal was niet altijd om over naar huis te spreken, maar vlak voor het dubbele duel tussen Union en Club Brugge is de titelstrijd nog helemaal open.

© photonews

En ook de strijd om plek 3 ligt nog helemaal open voor de dubbele confrontatie tussen Antwerp en Anderlecht. Daar zijn de play-offs voor gemaakt, toch?

Gent kwijt zich van zijn taak

Wie zou het AA Gent kwalijk genomen hebben dat het in play-off 2 met de klak er naar zou smijten of al aan volgend seizoen zou denken?

Door de bekerzege hebben ze in play-off 2 niets meer te winnen of te verliezen. Toch toonden ze tegen Charleroi daadkracht én mentale kracht met hun knappe comeback.

Onverwachte goalies

Dat Simon Mignolet een topdoelman is, dat weten we al langer dan vandaag. Maar wie had bij het begin van dit seizoen durven zeggen dat Anthony Moris nu aan 16 clean sheets zou zitten?

© photonews

En wat te zeggen van de totale en definitieve ontbolstering van zowel Jean Butez als Davy Roef? Ook dat is de JPL.

FLOP

Falende spitsen

Dit seizoen deden ze al knappe dingen, maar tegen Antwerp misten Deniz Undav en Dante Vanzeir enkele dotten van kansen.

Ook de vlotscorende Frey wist het doel even niet staan, terwijl ook Zirkzee & co vergaten af te werken. Enkel Lemajic was de uitzondering op de regel - dan weet je hoe gek het voetbalweekend was.

Veeleisend Charleroi

Charleroi heeft er een prima seizoen opzitten en zit in play-off 2 met recht en reden. Europees voetbal? Neen, dat gaat net niet lukken.

© photonews

Maar de fans zijn wel veeleisend geworden. Met nauwelijks 5000 waren ze tegen AA Gent in een soort match van de laatste kans. En kritisch achteraf, door het ontslag van Mehdi Bayat te vragen. Er was een tijd niet zo lang geleden dat ze met een stek in de top-8 kirden van plezier.

VAR & arbitrage

Ondertussen zitten we in de fase waarbij het Referee Department zijn eigen scheidsrechtersbaas terugfluit na een reactie op een al even slechte fluitage tijdens het weekend.

Voor een sketch van In De Gloria of Iedereen Beroemd allemaal goed en wel, maar in de realiteit toch een beetje te veel van het goede. Het voorbije weekend was opnieuw tekenend op alle plaatsen.